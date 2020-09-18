Місцева влада і вибори: Зеленський назвав винуватців спалаху Сovid-19

Володимир Зеленський вважає, що через проведення в Україні місцевих виборів стався спалах коронавірусу, бо місцева влада заохочує людей порушувати карантин.

Під час поїздки на Тернопільщину він зазначив, що спершу Україна завдяки жорсткому карантину змогла зупинити поширення коронавірусу, але після цього почалися “політичні ігри”, і подекуди місцева влада почала “воювати з центральною”.

– Вважаю, що якби не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання б у нас було менше. Я це кажу вам правду. І якщо мер виходить і каже: я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, я вважаю, що нічого немає страшного, я вважаю, що можна день міста проводити і збирати по 20-30 тис. людей… Люди ж бачать, орієнтуються і люди себе так поводять. Тому відповідальність саме на такому керівництві, — підкреслив Зеленський.

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Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили у 169 472 людей, з них одужали 75 486 пацієнтів, а 3 468 — померли від ускладнень. 90 518 людей продовжують лікуватися від Сovid-19.

Як працює поділ України на зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: Володимир Зеленський