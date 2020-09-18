Міністерство охорони здоров’я оновлює протокол лікування коронавірусу. Розширили схему використання лікарських засобів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Цей протокол призначений для використання всіма медпрацівниками, які дають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

– Вчора, 17 вересня, я підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби, який розроблений нашими провідними фахівцями, – заявив він.

Основні зміни:

внесення розширення використання глюкокортикоїдів;

визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії;

доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії;

конкретизація показання для призначення лікарських засобів.

Загалом до протоколу повністю включили підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворим.

Коронавірус в Україні

На 18 вересня коронавірус в Україні підтвердили ще у 3 228 людей.

З початку пандемії Covid-19 кількість інфікованих у країні сягнула 169 472.

Антилідери за кількістю нових випадків: Харківська (+349), Одеська (+322) та Тернопільська (+311) області, а також Київ, де захворіла ще 291 людина.