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Факти / Україна

МОЗ скасував тести на Covid-19 після самоізоляції та перед госпіталізацією

Тест на Covid-19 перед плановою госпіталізацією відтепер не потрібен. Але за однієї умови – якщо немає симптомів гострого респіраторного захворювання.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, це передбачено оновленими стандартами надання медичної допомоги при Covid-19, підписаними 17 вересня разом з новим протоколом лікування коронавірусу.

Степанов наголосив, що у нових стандартах передбачено, що ПЛР-тест проводиться лише людям, які, на думку сімейного лікаря, мають симптоми коронавірусу.

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Новим стандартом також передбачено, що школярі, які перебували на самоізоляції, через 14 днів мають робити ПЛР-тест тільки за наявності симптомів коронавірусу.

Водночас Кабмін 17 вересня удвічі підвищив поріг захворюваності для червоних зон через швидке зростання захворюваності у країні.

Нині регіон до червоної зони будуть відносити, коли там буде кількість хворих за останні 14 днів на 100 тис. населення вп’ятеро більша, ніж у середньому в Україні.

Фото: Dreamstime

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