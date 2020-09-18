Станом на 18 вересня епідситуація в Україні залишається напруженою. У країні продовжують щодня фіксувати близько 3 тис. нових хворих на коронавірус. Щоб поліпшити ситуацію, МОЗ розробляє нові алгоритми, зокрема лікування Covid-19.

У п’ятницю в Україні коронавірус підтвердили у 169 472 українців, за добу – 3 228 нових хворих.

Найскладнішою епідситуація залишається у Львівській (17 869 випадків), Харківській (14 264 випадки) і Чернівецькій (12 793 випадки) областях.

Антилідери за добовомим приростом – Харківська (+349), Одеська (+322) та Тернопільська (+311) області.

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У Києві зафіксували вже 18 740 підтверджених випадків Covid-19, за добу – 291 новий хворий.

Щоб ефективніше лікувати хворих на коронавірус, МОЗ оновив протокол лікування. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, відомство розширило схему використання лікарських засобів.

Основні зміни у лікуванні хворих на коронавірус:

розширення використання глюкокортикоїдів;

визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії;

доповнення протоколів підходів до протимікробної терапії;

конкретизація показань для призначення лікарських засобів.

Крім того, у міністерстві уточнили протокол повернення школярів із самоізоляції. Згідно з новою інформацією, у школяра, який перебував удома 14 днів, не можуть вимагати ПЛР-тест на коронавірус.

– Якщо діти пішли на самоізоляцяю, закінчується 14 днів, а у дитини немає симптомів Covid-19, вона не повинна проходити ПЛР-тестування і просто повертається до навчання, – уточнив Максим Степанов.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні на 18 вересня, за час пандемії вірус забрав життя 3 468 громадян, за останню добу – 68 осіб.

Одужати вдалося 75 486 хворим, за добу – 1 573 пацієнтам.

В Україні на коронавірус частіше хворіють жінки, ніж чоловіки.