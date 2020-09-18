Віталія Кличка офіційно висунули у кандидати на пост мера Києва.

Відповідну заяву зробили на з’їзді Київської міської місцевої організації політичної партії УДАР.

– УДАР іде на вибори до Київради, аби надалі змінювати столицю, – заявив Віталій Кличко.

Під час свого виступу Кличко згадав, що встиг зробити на посту протягом останніх років.

За його словами, він хоче, аби зміни у Києві тривали й надалі у тому темпі, які є зараз.

Кличко подякував за підтримку киян і пообіцяв наступного року відкрити метро на Виноградар та продовжити будівництво підземки на Троєщину.

– Найбільший виклик для влади – це боротьба з Covid-19 та подолання наслідків коронакризи, – додав чинний мер.

За останніми опитуваннями, чинний мер Києва Віталій Кличко може вийти у другий тур разом з Іриною Верещук – кандидатом від Слуги народу.

Якби вибори мера Києва відбувалися найближчої неділі, за Віталія Кличка проголосувало б 37,6%, за Ірину Верещук – 13,3%.