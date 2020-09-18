У п’ятницю, 18 вересня, Вищий антикорупційний суд переніс засідання про запобіжний захід для народного депутата Олександра Юрченка.

Причиною стало те, що Юрченко не з’явився на засідання. Наступного разу суд збереться 21 вересня.

Адвокати депутата пов’язують це з тим, що він контактував з Сергієм Нагорняком, у якого днями підтвердився коронавірус.

Наразі Олександр Юрченко очікує на результати тестування.

Прокуратура вимагає для депутата запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО з можливим внесенням застави 6,5 млн гривень.

Зеленський про справу Юрченка

17 вересня президент Володимир Зеленський висловився щодо корупційного скандалу, пов’язаного із народним депутатом Олександром Юрченком, який балотувався від фракції Слуга народу.

Пояснюючи свою позицію, він запевнив, що після скоєного Юрченко обов’язково сяде за ґрати.

Президент зауважив, що влада повинна очищуватися від корупції, починаючи з себе та дивлячись людям в очі.

На початку вересня депутат Юрченко вимагав $200 тис. у керівництва іноземної компанії за реєстрацію законопроекту про переробку побутових відходів.

Представником закордонної фірми виявився співробітник НАБУ, який передав частину грошей помічнику депутата.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру про скоєння злочину 17 вересня.