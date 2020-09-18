Порушення карантину: КСУ розгляне справу про штраф для Зеленського

Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб той роз’яснив, чи можна притягати президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за порушення норм жорсткого карантину.

Йдеться про відвідини Володимиром Зеленським кав’ярні у Хмельницькому.

КСУ повинен вирішити, чи законно накладати на президента штраф за порушення, які він вчинив під час виконання повноважень.

У Верховному суді вважають, що президент є суб’єктом окремих адміністративних порушень. Він потрапляє під дію антикорупційних вимог, порушення яких є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

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– Суб’єкти, що мають право накладати адміністративні стягнення, вимагають чітких орієнтирів щодо того, чи залучення до адміністративної відповідальності президента України перешкоджає реалізації покладених на нього повноважень і чи не знижується рівень його правового захисту, – заявив суддя Великої Палати Леонід Лойко.

Кавування у Хмельницькому

3 червня Володимир Зеленський під час робочої поїздки відвідав кав’ярню у Хмельницькому, чим порушив карантинні обмеження. Разом із ним у кав’ярні була делегація чиновників.

Пізніше головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф.

Нацполіція склала адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину) на власника кафе та відвідувачів, серед яких були президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінета та мер Олександр Симчишин.

Джерело: Верховний суд