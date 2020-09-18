PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Порушення карантину: КСУ розгляне справу про штраф для Зеленського

Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду України, щоб той роз’яснив, чи можна притягати президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за порушення норм жорсткого карантину.

Йдеться про відвідини Володимиром Зеленським кав’ярні у Хмельницькому.

Зеленський - кафе - штраф

КСУ повинен вирішити, чи законно накладати на президента штраф за порушення, які він вчинив під час виконання повноважень.

У Верховному суді вважають, що президент є суб’єктом окремих адміністративних порушень. Він потрапляє під дію антикорупційних вимог, порушення яких є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Читайте: Зеленського не змогли оштрафувати за порушення карантину через недоторканність

– Суб’єкти, що мають право накладати адміністративні стягнення, вимагають чітких орієнтирів щодо того, чи залучення до адміністративної відповідальності президента України перешкоджає реалізації покладених на нього повноважень і чи не знижується рівень його правового захисту, – заявив суддя Великої Палати Леонід Лойко.

Кавування у Хмельницькому

3 червня Володимир Зеленський під час робочої поїздки відвідав кав’ярню у Хмельницькому, чим порушив карантинні обмеження. Разом із ним у кав’ярні була делегація чиновників.

Пізніше головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф.

Нацполіція склала адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину) на власника кафе та відвідувачів, серед яких були президент України Володимир Зеленський, керівник  Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінета та мер Олександр Симчишин.

Джерело: Верховний суд

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка