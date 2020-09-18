На п’ятничному засіданні Верховної Ради традиційно пройде час запитань до уряду. Також міністр фінансів Сергій Марченко представить проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

У першому читанні розглядатимуть питання про житло для дітей сиріт, детективну діяльність.

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Також Рада може ратифікувати угоди з Чорногорією про транспортні перевезення та Катаром про повітряне сполучення.

Перерозподіл бюджету 2020

17 вересня депутати внесли зміни до держбюджету на 2020 рік. Вони створили можливість відновлення доріг та перерозподілу коштів між облдержадміністраціями.

Зміни дозволять облдержадміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, робити запозичення, але лише з дотриманням вимог Бюджетного кодексу.

Документ також дозволяє перерозподілити кошти між регіонами.