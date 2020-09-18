PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Різке похолодання: погода в Україні на 18 вересня (КАРТА)

Прогноз погоди на 18 вересня від Укргідрометцентру каже про різке похолодання на всій території України.

Найхолодніше буде у західних областях – температура вдень знизиться до +12°, вночі похолодає до +4°.

Найтепліше в п’ятницю буде в південних і східних областях. На півдні максимально температура прогріється до +23°, а на сході – до +18°.

У п’ятницю в Києві стовпчики термометрів вдень покажуть +13°…+15 °, а вночі – +7°…+9°.

Читайте: Затори 8 балів і повалені дерева: Києвом пронісся буревій зі зливою

Погода на 18 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Коли чекати на потепління

За прогнозом синоптиків, похолодання буде тимчасовим і протримається до 22 вересня.

Поступове зростання температури синоптики прогнозують 23-25 вересня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка