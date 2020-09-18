Погода на 18 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на 18 вересня від Укргідрометцентру каже про різке похолодання на всій території України.
Найхолодніше буде у західних областях – температура вдень знизиться до +12°, вночі похолодає до +4°.
Найтепліше в п’ятницю буде в південних і східних областях. На півдні максимально температура прогріється до +23°, а на сході – до +18°.
У п’ятницю в Києві стовпчики термометрів вдень покажуть +13°…+15 °, а вночі – +7°…+9°.
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Коли чекати на потепління
За прогнозом синоптиків, похолодання буде тимчасовим і протримається до 22 вересня.
Поступове зростання температури синоптики прогнозують 23-25 вересня.