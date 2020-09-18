Різниця 22%: Україна приєднається до коаліції ООН за рівну оплату праці

Уряд України узгодив приєднання до міжнародної коаліції ООН за рівну оплату праці.

Щорічно 18 вересня відзначається Міжнародний день рівної оплати праці.

Міжнародна коаліція була заснована три роки тому, 18 вересня 2017 року, на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку: наразі Україна очікує на відповідь від Секретаріату.

У Мінсоцполітики зазначили, що також до коаліції буде долучено Конфедерацію роботодавців України, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Київський інститут гендерних досліджень.

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У серпні 2020 року Україна вже долучилася до міжнародної ініціативи Партнерство Біарріц та зобов’язалася зменшити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок.

За офіційними даними початку 2020 року, середньомісячна заробітна плата чоловіків на 22% перевищувала середньомісячну заробітну плату жінок.

У сферах фінансів та страхування розрив може сягати 35%, а от практично однаковою для чоловіків та жінок є заробітна плата у тих сферах, де заробіток невисокий: йдеться про адмінобслуговування, сферу освіти, бібліотеки тощо.

Оплата праці жінок у світі – факти ООН