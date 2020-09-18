Нині Україна проводить переговори з потенційними виробниками вакцин, щоб забезпечити громадян рятівною речовиною від коронавірусу, а також змінює стандарти у проведенні тестувань на Covid-19.

Про це Фактам ICTV розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Про вакцини

За словами Віктора Ляшка, нині у світі дев’ять вакцин-кандидатів проходять третю стадію клінічних випробувань.

Україна тримає зв’язок з ними, а також долучилася до механізму COVAX, який створили для того, щоб забезпечити доступ до профілактики всіх країн, незалежно від їхнього статусу.

– Україна підписалась на COVAX. 28 вересня буде засідання глобального органу правління, де буде вирішено, на яких умовах країни братимуть участь: 100% оплата, часткова оплата чи повністю безкоштовно, – говорить Віктор Ляшко.

Розглядається варіант і залучення українських підприємств, зокрема для розливу вакцин.

– Йдуть перемовини, аби навіть використати вітчизняні виробництва для розливу цієї вакцини на території України, якщо така можливість буде. Сьогодні два виробники заявляють про те, що вони готові, і потужності є. Це вже виробник вакцини надаватиме дозвіл українським представникам на розлив, – додає Віктор Ляшко.

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За його словами, у бюджеті на 2021 рік закладено 2,6 млрд грн на імунопрофілактику.

– Але поки не знаємо, скільки коштуватиме вакцина. Ми закладали якомога більше коштів, аби закупити якомога більше вакцин, – пояснює головний санітарний лікар.

Коли вакцина з’явиться в Україні, першочергово її отримають медичні працівники, а саме ті, хто надає допомогу хворим на коронавірус, представники силових структур, освітяни та інші професійні групи.

Вакцину нададуть також людям старше 60 років та з супутніми захворюваннями, адже вони перебувають у групі ризику.

Про тестування

Крім того, Віктор Ляшко повідомив про нові підходи до тестування людей, у яких є симптоми захворювання.

Нині у світі запроваджують нову технологію, Україна також переймає цей досвід.

– Новий тест на антиген коронавірусу. Це експрес-тест, який дозволяє отримати результат за 30-40 хвилин. Ми шукаємо вірус, беремо з нього частинку РНК, вона потрапляє у певний буфер, і там показує, чи хвора людина на коронавірус, – розповідає Віктор Ляшко.

Цей тест використовуватиметься як скринінгове дослідження. Якщо він позитивний, у людини додатково відбиратимуть матеріал і відправлятимуть для дослідження методом ПЛР.

Тест на коронавірус чи грип

В Україні планують створити тест, який визначатиме, на що людина хвора – на коронавірус чи на грип.

Таку систему тестування на Covid-19 та грип замовив МОЗ України Інституту молекулярної біології.

Цей тест буде актуальним під час сезонів, коли епідситуація погіршується, і, окрім коронавірусу, людині загрожкують різні штами грипу.