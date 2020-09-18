Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав голові зовнішньополітичного відомства РФ Сергію Лаврову хронологію подій, яка підтверджує, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.

Про це очільник відомства написав на персональній сторінці у соціальній мережі у відповідь на заяви Лаврова одному з російських телеканалів.

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– Стара пісня, що всім набридла – це, якщо коротко, про висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в інтерв’ю телеканалу RTVI. У хід вкотре пішла заїжджена платівка, що Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі, – зазначив Кулеба.

За словами міністра, Україна докладає багато зусиль, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей.

Натомість Російська Федерація підписала усі Мінські домовленості з 2014 року і донині, які підтверджують статус Російської Федерації як сторони конфлікту. Окрім того, РФ озброїла бойовиків зразками російського озброєння, зокрема найновіших та експериментальних, які використовують на українській землі як на армійському полігоні.

За словами Кулеби, Росія постійно здійснювала артилерійські обстріли української території зі своєї території та залучала регулярні підрозділів російської армії до військових дій в Україні.

Також Дмитро Кулеба зазначив, що РФ нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації та запроваджує російські освітні програми.

Окрім цього міністр закордонних справ України відзначає низку інших моментів, які свідчать, що Росія є стороною збройного конфлікту:

створила російське податкове поле;

захопила в 2017 році промислові підприємства та банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал зі Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих у рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій;

використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.

10 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної з іспанським колегою прес-конференції у Мадриді заявив, що Україна зацікавлена ​​у виконанні Мінських угод і збереженні миру на Донбасі.

Очільник МЗС України закликав країни ЄС сприяти цьому, зокрема продовжити санкційний тиск на РФ.