В Одесі зафіксували спалах коронавірусу у чоловічому монастирі

У одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі зафіксували масовий спалах коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв.

Там захворіло шестеро священників та монахів. 88 осіб пішли на самоізоляцію.

Крім того, групове захворювання зареєстровано в Татарбунарській районній лікарні Одеської області – інфікований медичний персонал терапевтичного та хірургічного відділень, загалом – 17 осіб.

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Також захворіло троє співробітників Южненської міської ради.

В Одесі у лікарню госпіталізоване 6-місячне немовля з Covid-19.

Коронавірус в Одеській області

На Одещині 18 вересня зареєстровано 10 931 випадок коронавірусу, з них 4 523 – у жителів Одеси. За останню добу в регіоні виявлено 321 новий випадок захворювання.

Загалом, 18 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 3 228 людей. З початку пандемії Covid-19 кількість інфікованих у країні сягнула 169 472.

За останню добу померли 68 українців, одужало 1 573 українці.

Джерело: Одеська ОДА