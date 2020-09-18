Запоріжсталь з 2012 до 2019 року вклала в екологічну модернізацію підприємства 15 мільярдів гривень, а до кінця поточного планує скерувати на цей напрям ще 263 млн гривень. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор підприємства Олександр Мироненко.

15 млрд гривень з 2012 до 2019 року вже вкладено, до кінця поточного скеруємо ще 263 млн гривень. Це живі, реальні кошти, які ми інвестуємо в екологічну модернізацію Запоріжсталі, аби знизити навантаження від власного виробництва на регіон. Більша частина виконаних проектів – це не зобов’язання, а наша власна ініціатива. Ми усвідомлюємо, що маємо модернізуватися та ставати кращими, екологічно безпечнішими для міста, в якому живемо та працюємо, – наголосив він.

Чи не тому в Запоріжжі найбільше сварять Запоріжсталь, що ми найбільше працюємо над зниженням свого впливу на довкілля та інформуємо про це? Інші сором’язливо мовчать і питань до них немає. Пропоную усім колегам за промисловим майданчиком не ховатися за Запоріжсталлю.

Адже тут не про розміри підприємства мова, а про стратегію екологічної трансформації кожного, хто працює у Запорізькому регіоні, – заявив керівник підприємства.