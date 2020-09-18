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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 18 вересня: онлайн-трансляція

Засідання Верховної Ради 18 вересня розпочнеться о 10.00.

Щоп’ятниці Рада традиційно проводить Годину запитань до уряду. Також буде представлено проект закону про держбюджет на 2021 рік.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

 

Серед інших законів народні депутати планують ратифікувати транспортні та повітряні угоди з Чорногорією та Катаром.

У вівторок, 1 вересня, Верховна Рада відкрила четверту сесію роботи ІХ скликання. Вона протриває десять тижнів.

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