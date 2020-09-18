Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош ха-Шана

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України з Рош ха-Шана 2020.

Вітання з нагоди нового 5781 року опубліковані на офіційних сторінках президента у соцмережах.

Зеленський нагадав, що цьогорічне святкування особливе через карантинні заходи, які введені для боротьби з коронавірусом.

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-Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства, – заявив Зеленський.

Рош ха-Шана в Умані

Щорічно в Умань на святкування Рош ха-Шана, приїжджало від 30 до 50 тис. хасидів із різних країн. Але цього року уряд України вирішив обмежити в’їзд паломників через пандемію коронавірусу.

У 2020 єврейський Новий рік, імовірно, відсвяткують лише близько 3 тис. хасидів, які встигли приїхати в Україну до заборони.

Водночас місцева влада заявила, що готова на радикальні заходи в рамках законодавства, наприклад, організувати блокпости на в’їзді в Умань, у разі масового паломництва.