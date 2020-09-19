В Україні не спадає динаміка кількості нових випадків коронавірусу. 19 вересня Covid-19 зафіксували у 3 240 українців.
За час пандемії зафіксували 172 712 випадків.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 48 осіб, загалом життя втратили 3 516 людей.
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Одужало 1 268 осіб, загалом 76 754 українців.
Найбільше людей із коронавірусом виявили у Києві (400), Тернопільській (311) та Одеській областях (281).
Коронавірус по регіонах:
- Вінницька обл — 5 200 (+86);
- Волинська обл — 6 783 (+94);
- Дніпропетровська обл — 3 878 (+113);
- Донецька обл — 2 371 (+58);
- Житомирська обл — 4 931 (+157);
- Закарпатська обл — 9 110 (+79);
- Запорізька обл — 2 829 (+81);
- Івано-Франківська обл — 12 212 (+181);
- Кіровоградська обл — 973 (+6);
- Київ — 19 140 (+400);
- Київська обл — 7 611 (+135);
- Львівська обл — 18 129 (+260);
- Луганська обл — 735 (+29);
- Миколаївська обл — 2 374 (+54);
- Одеська обл — 11 205 (+281);
- Полтавська обл — 1 461 (+71);
- Рівненська обл — 11 015 (+98);
- Сумська обл — 2 916 (+109);
- Тернопільська обл — 11 016 (+311);
- Харківська обл — 14 464 (+200);
- Херсонська обл — 790 (+24);
- Хмельницька обл — 4 481 (+142);
- Чернівецька обл — 12 917 (+124);
- Черкаська обл — 2 983 (+92);
- Чернігівська обл — 3 188 (+55).
Як у регіонах дотримуються самоізоляції:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні 18 вересня
Covid-19 в Україні 18 вересня підтвердили ще у 3 228 людей.
За добу померли 68 українців, одужало ще 1 573 українці.
Серед лідерів по регіонах – Харківська обл (349), Одеська обл (322), Тернопільська обл (311) та Київ (291).