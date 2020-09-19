В Україні не спадає динаміка кількості нових випадків коронавірусу. 19 вересня Covid-19 зафіксували у 3 240 українців.

За час пандемії зафіксували 172 712 випадків.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 48 осіб, загалом життя втратили 3 516 людей.

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Одужало 1 268 осіб, загалом 76 754 українців.

Найбільше людей із коронавірусом виявили у Києві (400), Тернопільській (311) та Одеській областях (281).

Коронавірус по регіонах:

Вінницька обл — 5 200 (+86);

Волинська обл — 6 783 (+94);

Дніпропетровська обл — 3 878 (+113);

Донецька обл — 2 371 (+58);

Житомирська обл — 4 931 (+157);

Закарпатська обл — 9 110 (+79);

Запорізька обл — 2 829 (+81);

Івано-Франківська обл — 12 212 (+181);

Кіровоградська обл — 973 (+6);

Київ — 19 140 (+400);

Київська обл — 7 611 (+135);

Львівська обл — 18 129 (+260);

Луганська обл — 735 (+29);

Миколаївська обл — 2 374 (+54);

Одеська обл — 11 205 (+281);

Полтавська обл — 1 461 (+71);

Рівненська обл — 11 015 (+98);

Сумська обл — 2 916 (+109);

Тернопільська обл — 11 016 (+311);

Харківська обл — 14 464 (+200);

Херсонська обл — 790 (+24);

Хмельницька обл — 4 481 (+142);

Чернівецька обл — 12 917 (+124);

Черкаська обл — 2 983 (+92);

Чернігівська обл — 3 188 (+55).

Як у регіонах дотримуються самоізоляції:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 18 вересня

Covid-19 в Україні 18 вересня підтвердили ще у 3 228 людей.

За добу померли 68 українців, одужало ще 1 573 українці.

Серед лідерів по регіонах – Харківська обл (349), Одеська обл (322), Тернопільська обл (311) та Київ (291).