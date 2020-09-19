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Факти / Україна / Суспільство

Кількість випадків коронавірусу в Україні перевищила 170 тис.

В Україні не спадає динаміка кількості нових випадків коронавірусу. 19 вересня Covid-19 зафіксували у 3 240 українців.

За час пандемії зафіксували 172 712 випадків.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 48 осіб, загалом життя втратили 3 516 людей.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Одужало 1 268 осіб, загалом 76 754 українців.

Найбільше людей із коронавірусом виявили у Києві (400), Тернопільській (311) та Одеській областях (281).

Коронавірус по регіонах:

  • Вінницька обл — 5 200 (+86);
  • Волинська обл — 6 783 (+94);
  • Дніпропетровська обл — 3 878 (+113);
  • Донецька обл — 2 371 (+58);
  • Житомирська обл — 4 931 (+157);
  • Закарпатська обл — 9 110 (+79);
  • Запорізька обл — 2 829 (+81);
  • Івано-Франківська обл — 12 212 (+181);
  • Кіровоградська обл — 973 (+6);
  • Київ — 19 140 (+400);
  • Київська обл — 7 611 (+135);
  • Львівська обл — 18 129 (+260);
  • Луганська обл — 735 (+29);
  • Миколаївська обл — 2 374 (+54);
  • Одеська обл — 11 205 (+281);
  • Полтавська обл — 1 461 (+71);
  • Рівненська обл — 11 015 (+98);
  • Сумська обл — 2 916 (+109);
  • Тернопільська обл — 11 016 (+311);
  • Харківська обл — 14 464 (+200);
  • Херсонська обл — 790 (+24);
  • Хмельницька обл — 4 481 (+142);
  • Чернівецька обл — 12 917 (+124);
  • Черкаська обл — 2 983 (+92);
  • Чернігівська обл — 3 188 (+55).

Як у регіонах дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 18 вересня

Covid-19 в Україні 18 вересня підтвердили ще у 3 228 людей.

За добу померли 68 українців, одужало ще 1 573 українці.

Серед лідерів по регіонах – Харківська обл (349), Одеська обл (322), Тернопільська обл (311) та Київ (291).

Джерело: РНБО

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