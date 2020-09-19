В Україні виключається можливість дефолту, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами, прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші на холодильник. Сусіди скинулися – і ви купили холодильник, – сказав чиновник.

А далі, за його словами, ви не змогли віддати всю суму й запропонували віддати половину, і сусіди пробачили частину боргу.

– Аргентина так робила 9 разів. Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють, – наголосив Марченко.

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На його думку, це не та практика, яку варто копіювати.

– Це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі, – наголосив міністр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще в травні говорив, що Україні більше не загрожує дефолт, оскільки уряд продовжує конструктивний діалог з МВФ.

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