Достроково припинити 14-деннну самоізоляцію відтепер можна на восьмий день.
Про нові вимоги повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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– На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у нього є таке бажання. Чому на восьмий? Тому, що це середній термін перебування в інкубаційному періоді, – зазначив міністр.
Але зробити це можна лише за власний рахунок.
Після завершення 14-денної самоізоляції здавати ПЛР-тест на Covid-19 необов’язково. Проходити тест варто лише, якщо є симптоми, зазначив міністр.
Тести на Covid-19 після самоізоляції
Тест на коронавірус перед плановою госпіталізацією та після закінчення самоізоляції відтепер не потрібен. Але за однієї умови – якщо немає симптомів гострого респіраторного захворювання.
Школярі, які перебували на самоізоляції, через 14 днів мають робити ПЛР-тест тільки за наявності симптомів коронавірусу.