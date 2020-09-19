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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ змінив вимоги до 14-денної самоізоляції

Достроково припинити 14-деннну самоізоляцію відтепер можна на восьмий день.

Про нові вимоги повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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– На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у нього є таке бажання. Чому на восьмий? Тому, що це середній термін перебування в інкубаційному періоді, – зазначив міністр.

Але зробити це можна лише за власний рахунок.

Після завершення 14-денної самоізоляції здавати ПЛР-тест на Covid-19 необов’язково. Проходити тест варто лише, якщо є симптоми, зазначив міністр.

Тести на Covid-19 після самоізоляції

Тест на коронавірус перед плановою госпіталізацією та після закінчення самоізоляції відтепер не потрібен. Але за однієї умови – якщо немає симптомів гострого респіраторного захворювання.

Школярі, які перебували на самоізоляції, через 14 днів мають робити ПЛР-тест тільки за наявності симптомів коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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