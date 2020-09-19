Погода на 19 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У найближчу добу, 19 вересня, на українців чекає суха, але прохолодна погода. Істотно похолодає вночі.

У західних областях стовпчики термометрів можуть показувати лише +3° вночі. Водночас вдень на заході температура прогріється до +21°.

Така ж погода вдень очікується в південних областях, але вночі тут тепліше – від +8° до +11°.

На сході температура повітря вночі від +5° до +10°, а вдень – від +16° до +20°.

На півночі термометри покажуть уночі +5°…+°7, а вдень – +17°…+19°.

У Києві день буде ясним, без опадів. Температура вночі +6°…+°8, а вдень – +18°…+20°.

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Тепло повернеться

За прогнозом синоптиків, похолодання триватиме до 22 вересня, але після вівторка тепло почнеться повертатися.

Поступове підвищення температури прогнозується 23-25 ​​вересня.