Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.
В зелену зону входять: Румунія, Австрія, Німеччина, Естонія, Бельгія, Португалія, Велика Британія, Росія, Туніс, Італія, Польща, Сербія, Кіпр.
У червоній зоні залишаються: США, Франція, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Молдова та Чехія. Усього у списку 48 країн.
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Україна, за оновленою інформацією, далі перебуває у зеленій зоні.
Загалом у переліку значаться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Країни, після яких не потрібна самоізоляція
Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.
Прибуття з країни зеленої зони:
- самоізоляція чи обсервація не вимагається.
Прибуття з країни червоної зони:
- обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР-тестування);
З 1 серпня можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР-тест зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.