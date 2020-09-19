PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

В зелену зону входять: Румунія, Австрія, Німеччина, Естонія, Бельгія, Португалія, Велика Британія, Росія, Туніс, Італія, Польща, Сербія, Кіпр.

У червоній зоні залишаються: США, Франція, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Молдова та Чехія. Усього у списку 48 країн.

Читайте: Кабмін запровадив чотири зони епідемічної небезпеки – що обмежать і де

Україна, за оновленою інформацією, далі перебуває у зеленій зоні.

Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

Загалом у переліку значаться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Країни, після яких не потрібна самоізоляція

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Прибуття з країни зеленої зони:

  • самоізоляція чи обсервація не вимагається.

Прибуття з країни червоної зони:

  • обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР-тестування);

З 1 серпня можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР-тест зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Джерело: МОЗ

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх