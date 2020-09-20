Станом на 20 вересня ситуація з коронавірусом в Україні продовжує бути напруженою, кількість нових хворих тримається на рівні близько 3 тис., а у МОЗ розробляють нові механізми надання послуг населенню, зокрема впровадження електронного рецепта на лікарські засоби.

У неділю у 175 678 українців підтвердили коронавірус, за добу – 2 966 нових випадків.

Найскладнішою епідситуація продовжує бути у Львівській (18 317 випадків), Харківській (14 888 випадків) та Чернівецькій (13 042 випадки) областях.

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У столиці 20 вересня зафіксували 19 483 випадки захворювання на Covid-19, за добу – 343 нових хворих.

Складна ситуація й серед військових. У Збройних силах України на коронавірус хворіє 709 осіб, передає командування Медичних сил. На ізоляції нині перебуває 797 осіб.

Під час щоденного брифінгу МОЗ 20 вересня очільник міністерства Максим Степанов розповів, що в країні створено робочу групу з питань впровадження електронного рецепта на лікарські засоби.

Рішення ухвалили через неконтрольований продаж ліків у аптеках, через що часто погіршується стан здоров’я населення.

МОЗ планує розробити систему, яка б дозволила зробити відпуск за електронним рецептом:

наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – з 2021 року;

антибіотиків – з 2022 року;

інших рецептурних груп лікарських засобів – з 2023 року.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 вересня, в країні від вірусу померло 3 557 громадян, за добу – 41.

Одужати вдалося 77 512 пацієнтам, за добу – 758.

В Україні жінки частіше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки.