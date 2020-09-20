Станом на 20 вересня в Україні зафіксували 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби.
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З початку пандемії в Україні Covid-19 заразилися 175 678 осіб. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 3 557 пацієнтів.
Як у регіонах дотримуються самоізоляції:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 19 вересня зафіксували 3 240 випадків.
За час пандемії виявили 172 712 випадків.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 48 осіб, загалом життя втратили 3 516 людей.