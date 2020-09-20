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Факти / Україна

Без різкого зростання: в Україні 2 966 нових випадків Сovid-19

Станом на 20 вересня в Україні зафіксували 2 966 нових випадків коронавірусної хвороби.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

З початку пандемії в Україні Covid-19 заразилися 175 678 осіб. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 3 557 пацієнтів.

Як у регіонах дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, 19 вересня зафіксували 3 240 випадків.

За час пандемії  виявили 172 712 випадків.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 48 осіб, загалом життя втратили 3 516 людей.

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