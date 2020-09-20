Слуга народу порушила закон, провівши з’їзд партії на території КНУ ім. Шевченка

Київський осередок партії Слуга народу провів свій з’їзд на території головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чим порушив закон. У свою чергу студпарламент засудив такі дії політиків.

На з’їзді партії СН представили список кандидатів на вибори до Київської міської ради.

Однак людей обурив той факт, що подія відбулася на території університету, де заборонена політична агітація.

Згодом на це відреагували у Студентському парламенті університету. Там наголосили, що засуджують будь-які політичні акції та політичну агітацію на території закладу, а також використання назви КНУ імені Тараса Шевченка для “задоволення політичних інтересів”.

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Таким чином партія порушила закон Про освіту, бо політики не мають права провадити свою агітаційну діяльність в закладах освіти.

Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти від 14 вересня 2020 року.

Кандидати від партії Слуга народу

Раніше стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов очолить список партії Слуга народу на місцевих виборах 2020 в Одеську обласну раду.

Степанов погодився на цю пропозицію.

На його думку, це шанс реалізувати зміни в Одеській області.