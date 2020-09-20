Володимир Зеленський звернувся до своєї команди

Президент України Володимир Зеленський закликав представників своєї команди до відповідальності.

– Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті ефективну, комфортну, сучасну й адекватну державу? То давайте змінювати. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не жалітися на когось. А саме змінювати, – зазначив президент.

Йдеться не лише про місцеві вибори, а й про повне перезавантаження соціальних відносин у суспільстві, які раніше ознаменувалися лише корупцією та злиднями.

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– Зараз йдеться про те, куди ми все-таки хочемо в підсумку дійти? І чи хочемо? Чи вже зламалися на півдорозі? Але хіба справжні зміни можуть відбутися без виграшу, без перемоги, без віри в себе? Ось чому потрібно, щоб блищали очі. Щоб усупереч. Щоб усі навколо бачили бажання йти та боротися, – підкреслив Володимир Зеленський.

Також гарант заявив, що у його команди досить часу, аби продемонструвати свою ефективність.

– Тому прямо і жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє, – зазначив Зеленський.

Президент не називав у своєму зверненні конкретних прізвищ і ситуацій, проте згадував місцеві вибори та прагнення до боротьби на них.

Так, глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія напередодні заявив, що його політичній партії буде вигідно програти на місцевих виборах.

Він зазначив, це допоможе направити весь негатив з приводу поганих міст, розбитих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів не на Слугу народу, адже не вони ж керують містом.

У партії Слуга народу зазначили, що слова Арахамії просто вирвали з контексту, а глава фракції розповідав про різні версії політтехнологів щод місцевих виборів.