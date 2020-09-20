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Факти / Україна / Політика

Законопроект Про столицю хочуть розглянути ще до місцевих виборів

У фракції Слуга народу працюють над тим, щоб почати розгляд законопроекту Про столицю до місцевих виборів.

Про це заявив голова партії Слуга народу і перший заступник голови фракції в парламенті Олександр Корнієнко.

– Ми працюємо над законопроектом Про столицю, працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради, він є зараз на порядку денному четвертої сесії.

Ми працюємо зараз з колегами з інших фракцій, з керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати і подарувати киянам ту систему управління містом, а закон про Київ — це про управління містом, — сказав Корнієнко.

Читайте: Новий закон про Київ: які зміни очікують столицю

Законопроект №2143-3 Про столицю України — місто-герой Київ Верховна Рада ухвалила в першому читанні торік, у жовтні 2019 року. 15 липня профільний Комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.

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