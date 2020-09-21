Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.
У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.
За час пандемії померло від вірусу 3 583 громадян, за добу – 26. Одужати вдалося 78 184 українцям, за добу – 672.
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Загалом в країні провели 2 058 638 тестувань методом ПЛР.
Ситуація з коронавірусом у регіонах
- У Вінницькій області – 5 322 (+54);
- У Волинській області – 6 936 (+80);
- У Дніпропетровській області – 4 118 (+136);
- У Донецькій області – 2 480 (+50);
- У Житомирській області – 5 059 (+71);
- У Закарпатській області – 9 189 (+35);
- У Запорізькій області – 2 934 (+55);
- В Івано-Франківській області – 12 538 (+156);
- У Кіровоградській області – 993 (+8);
- У Київській області – 7 880 (+136);
- У Львівській області – 18 518 (+201);
- У Луганській області – 759 (+5);
- У Миколаївській області – 2 551 (+82);
- В Одеській області – 11 610 (+188);
- У Полтавській області – 1 534 (+35);
- У Рівненській області – 11 242 (+118);
- У Сумській області – 3 117 (+94);
- У Тернопільській області – 11 439 (+192);
- У Харківській області – 15 133 (+245);
- У Херсонській області – 818 (+5);
- У Хмельницькій області – 4 823 (+192);
- У Чернівецькій області – 1 3165 (+123);
- У Черкаській області – 3 096 (+61);
- У Чернігівській області – 3 341 (+78).
Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 20 вересня, в країні зафіксували 175 678 випадків Covid-19, за добу – 2 966 нових.
За час пандемії померло від вірусу 3 557 пацієнтів.
Одужати вдалося 76 754 людям.