Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.

У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.

За час пандемії померло від вірусу 3 583 громадян, за добу – 26. Одужати вдалося 78 184 українцям, за добу – 672.

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Загалом в країні провели 2 058 638 тестувань методом ПЛР.

Ситуація з коронавірусом у регіонах

У Вінницькій області – 5 322 (+54);

У Волинській області – 6 936 (+80);

У Дніпропетровській області – 4 118 (+136);

У Донецькій області – 2 480 (+50);

У Житомирській області – 5 059 (+71);

У Закарпатській області – 9 189 (+35);

У Запорізькій області – 2 934 (+55);

В Івано-Франківській області – 12 538 (+156);

У Кіровоградській області – 993 (+8);

У Київській області – 7 880 (+136);

У Львівській області – 18 518 (+201);

У Луганській області – 759 (+5);

У Миколаївській області – 2 551 (+82);

В Одеській області – 11 610 (+188);

У Полтавській області – 1 534 (+35);

У Рівненській області – 11 242 (+118);

У Сумській області – 3 117 (+94);

У Тернопільській області – 11 439 (+192);

У Харківській області – 15 133 (+245);

У Херсонській області – 818 (+5);

У Хмельницькій області – 4 823 (+192);

У Чернівецькій області – 1 3165 (+123);

У Черкаській області – 3 096 (+61);

У Чернігівській області – 3 341 (+78).

Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 20 вересня, в країні зафіксували 175 678 випадків Covid-19, за добу – 2 966 нових.

За час пандемії померло від вірусу 3 557 пацієнтів.

Одужати вдалося 76 754 людям.