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Факти / Україна

2 675 випадків коронавірусу за добу – в Україні поліпшилася епідситуація

Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.

У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.

За час пандемії померло від вірусу 3 583 громадян, за добу – 26. Одужати вдалося 78 184 українцям, за добу – 672.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом в країні провели 2 058 638 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в Україні 21 вересня

Ситуація з коронавірусом у регіонах

  • У Вінницькій області – 5 322 (+54);
  • У Волинській області – 6 936 (+80);
  • У Дніпропетровській області – 4 118 (+136);
  • У Донецькій області – 2 480 (+50);
  • У Житомирській області – 5 059 (+71);
  • У Закарпатській області – 9 189 (+35);
  • У Запорізькій області – 2 934 (+55);
  • В Івано-Франківській області – 12 538 (+156);
  • У Кіровоградській області – 993 (+8);
  • У Київській області – 7 880 (+136);
  • У Львівській області – 18 518 (+201);
  • У Луганській області – 759 (+5);
  • У Миколаївській області – 2 551 (+82);
  • В Одеській області – 11 610 (+188);
  • У Полтавській області – 1 534 (+35);
  • У Рівненській області – 11 242 (+118);
  • У Сумській області – 3 117 (+94);
  • У Тернопільській області – 11 439 (+192);
  • У Харківській області – 15 133 (+245);
  • У Херсонській області – 818 (+5);
  • У Хмельницькій області – 4 823 (+192);
  • У Чернівецькій області – 1 3165 (+123);
  • У Черкаській області – 3 096 (+61);
  • У Чернігівській області – 3 341 (+78).

Міста, де українці ретельно дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 20 вересня, в країні зафіксували 175 678 випадків Covid-19, за добу – 2 966 нових.

За час пандемії померло від вірусу 3 557 пацієнтів.

Одужати вдалося 76 754 людям.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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