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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали після вихідних: курс валют на 21 вересня

Курс долара станом на 21 вересня здорожчав на 6 копійок.

Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 28,17 грн/1$.

Курс євро також зріс на 17 копійок – до 33,34 грн/1€.

Російський рубль трохи впав у ціні, його курс становить 0,373 грн.

Курс валют на 21 вересня:

  • $1 – 28,1718 грн;
  • €1 – 33,3456 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4772 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7332 грн.

Читайте: Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року

Курс валют НБУ на 21 вересня 2020 в Україні

Яким буде курс долара на кінець року

Наприкінці 2020 року курс долара буде близько 28 грн/1$. Такий прогноз дав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Не чекає істотних коливань курсу долара до кінця року також Національний банк України.

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