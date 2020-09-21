За час пандемії Covid-19 та карантину темою №2 після самого вірусу стало зростання домашнього насильства, заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій, присвяченій протидії домашньому насильству.

За його словами, тільки за перші півроку поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж за минуле півріччя.

Зеленський наголосив, що своєрідним підсумком спільної роботи Офісу президента, уряду, громадських організацій та міжнародних експертів став “проект указу про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства”.

Читайте: Як утриматись від сімейних сварок під час карантину – поради психологів

Наприкінці виступу глава держави підписав документ, спрямований на розбудову мережі реагування на насильство.

– Людина має бути впевненою, що їй справді допоможуть, а не створять нові проблеми, – наголосив Зеленський.

Восени Верховна Рада має розглянути урядовий законопроект №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

Він спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але досі не ратифікувала.