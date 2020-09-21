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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Газпром хоче перекачати більше газу до Європи через Україну – Нафтогаз

Російський Газпром замовив додаткові потужності для транспортування газу через українську газотранспорту систему до Європи у жовтні.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня, повідомили у Нафтогазі.

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Це принесе додатковий дохід Нафтогазу та оператору ГТС України, відзначають в НАК.

Проблеми Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку росіян на звільнення від регулювання ЄС газопровід Північний потік-2. Це означає, що навіть, якщо трубопровід таки добудують, то Кремль зможе використовувати його лише на половину.

Іншу половину потужності мають віддати альтернативним постачальникам. Такі правила на ринку ЄС.

Джерело: Нафтогаз

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