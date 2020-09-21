У Запоріжжі і Києві кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність потужної ботоферми, яку використовувала Росія, щоб вплинути на місцеві вибори.

Для впливу на електоральні настрої українців куратори напередодні виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

Зловмисники використовували SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку і створювали анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.



















Хотіли вплинути на місцеві вибори: у Києві та Запоріжжі викрили російські ботоферми / 5 фотографий

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Під час обшуків правоохорнці вилучили техніку та SIM-картки на суму понад 1 млн грн, а також комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням.

У лютому цього року ботоферму викрили у Бердянську, нею керували з Росії. Місцевий мешканець публікував фейки і маніпулятивні матеріали про пандемію коронавірусу.