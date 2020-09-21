Пункт пропуску Нові Яриловичі у Чернігівській області на українсько-білоруському кордоні 21 вересня відновив роботу.

Обмеження запроваджували через поширення коронавірусу, проте його закриття призвело до накопичення траспорту у пункті пропуску Виступовичі.

Нині у черзі на в’їзд в Україну близько 550 автомобілів, а на виїзд — 250.

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Хасиди на кордоні

16 вересня Кабмін підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області Нові Яриловичі, де кілька днів перебували паломники-хасиди, не полишаючи спроб потрапити до України.

Глава МВС Арсен Аваков тоді заявив, що обмежувальні заходи запровадили через поширення коронавірусної хвороби.

Джерело: ДМСУ

Фото: Держприкордонслужба