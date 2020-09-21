Станом на 21 вересня у Києві зафіксували 275 випадків зараження коронавірусом.

Загалом у столиці 19 758 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За останню добу двоє людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Захворіли:

139 жінок віком від 18 до 93 років;

120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

10 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 5 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу дев’ять людей одужали. Загалом коронавірус подолали 5 868 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 74, Деснянському – 36, Дніпровському районі – 35 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: