У Міноборони показали поліпшений сухпайок, який розробили для військовослужбовців.

Відомство представило розширену лінійку поліпшених раціонів сухого пайка нового зразка на базі так званої 10-ї норми, який розрахований на разові прийоми їжі.

– Серед переваг оновленої версії – розширення до 24-ох раціонів, замість доволі одноманітних страв із попереднього сухпайка, збільшений вміст м’яса та реторт-пакети, сучасніші та, за відгуками військовослужбовців, зручніші у використанні, ніж жерстяні банки, – зазначили у прес-службі Міноборони.

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Відомство представило два з 24-ох раціонів, до яких входять 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви (наприклад гречка з овочами та свининою), до якої включено 50 грамів м’яса, галетне печиво, стік меду, кава та чай.

Річ у тому, що в Україні діють норми, за якими військовий може отримати лише добовий сухпайок.



















М’ясо, печиво і кава: Міноборони розробило новий сухпайок для військових / 5 фотографий

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