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Факти / Україна / Політика

Невчасно повідомив НАЗК про свої статки: чи піде Зеленський у відставку

Президент України Володимир Зеленський не піде у відставку через несвоєчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни у майновому стані родини.

За його словами, це сталося через помилку, яка не є приводом для відставки.

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Про це йдеться у відповіді на електронну петицію із закликом подати у відставку через порушення закону Про запобігання корупції.

– Щодо порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з посади президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні НАЗК про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами, – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що, коли помилка була виявлена, то він публічно її визнав та виправив, а її наслідки не нашкодили ні громадянам, ні державі.

Родина президента Володимира Зеленського у 2019 році отримала 5,1 млн грн прибутку за рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики, а також витратила на придбання ОВДП 5,2 млн грн – це 50 прожиткових мінімумів. Проте глава держави вчасно не вніс відповідні зміни до Реєстру декларацій і готовий нести за це відповідальність.

Він особисто повідомив до НАЗК про порушення законодавства, адже мав повідомити про зміни протягом 10 днів з часу купівлі та продажу облігацій.

7 липня 2020 року Зеленський отримав від НАЗК два протоколи про адміністративне порушення.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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