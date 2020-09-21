PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Оновлено перелік зон адаптивного карантину – Київ залишили у помаранчевій

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні. Він почне діяти з 21 вересня та триватиме до 4 жовтня включно.

Київ не зміг вийти з помаранчевої карантинної зони, тому залишається там ще на 14 днів.

У місті, як і в інших регіонах, які потрапили до цієї ж зони, заборонять проведення масових заходів за участю більш ніж 100 людей, роботу хостелів (крім готелів), розважальних закладів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, а також прийом дітей у дитячі табори.

Читайте: Кількість випадків Covid-19 в Україні наблизилася до 170 тис., динаміка негативна

Також з 21 вересня до червоної зони належать:

  • місто Чоп Закарпатської області;
  • Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
  • місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  • місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

До помаранчевої зони потрапили:

  • міста Вінниця та Козятин Вінницької області;
  • місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;
  • місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;
  • місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • Пологівський район Запорізької області;
  • міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький
  • район Івано-Франківської області;
  • місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;
  • Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
  • місто Вознесенськ Миколаївської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський,
  • Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
  • міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та
  • Рівненський район Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • міста Тернопіль, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський,
  • Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький,
  • Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харков, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та
  • Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та
  • Стороженецький райони Чернівецької області;
  • Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
  • місто Київ.

Як працює поділ України на зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: Олег Немчінов

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка