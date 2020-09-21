Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні. Він почне діяти з 21 вересня та триватиме до 4 жовтня включно.

Київ не зміг вийти з помаранчевої карантинної зони, тому залишається там ще на 14 днів.

У місті, як і в інших регіонах, які потрапили до цієї ж зони, заборонять проведення масових заходів за участю більш ніж 100 людей, роботу хостелів (крім готелів), розважальних закладів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, а також прийом дітей у дитячі табори.

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Також з 21 вересня до червоної зони належать:

місто Чоп Закарпатської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

До помаранчевої зони потрапили:

міста Вінниця та Козятин Вінницької області;

місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;

місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький

район Івано-Франківської області;

місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;

Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський,

Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та

Рівненський район Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

міста Тернопіль, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський,

Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький,

Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харков, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та

Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та

Стороженецький райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Як працює поділ України на зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня. Всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Кожна зона карантину має свої обмеження, які можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: Олег Немчінов