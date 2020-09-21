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Факти / Україна / Суспільство

Освіта без політики: в Києві студенти КНУ зібралися на акцію протесту

У понеділок, 21 вересня, в Києві біля університету ім. Шевченко студенти протестують проти участі вузу в політичних заходах.

На акцію Освіта без політики зібралися студенти, які незадоволені проведенням напередодні на території університету партійної конференції Слуги народу.

Студенти прийшли з плакатами Ні зеленому КНУ, Освіта без політики, Червоний – колір сорому, студенти мовчати не будуть.

протесты студентов КНУ

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Учасники акції таким чином висловлюють невдоволення з приводу роботи адміністрації університету і вважають, що проведення політичного заходу на території навчального закладу порушує закон Про вищу освіту.

Студенти висунули низку вимог:

  • відсторонити ректора університету Леоніда Губерського від займаної посади на час проведення незалежного розслідування;
  • виключити будь-який вплив і агітацію з боку політичних партій в установах освіти;
  • надати документи, які дозволили провести партійну конференцію Слуги народу;
  • гарантувати, що не буде переслідувань студентів, які публічно висловлюють свою думку.

20 вересня київський осередок партії Слуга народу провів свій з’їзд на території головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Людей обурив той факт, що подія відбулася на території університету, де заборонена політична агітація.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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