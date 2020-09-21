PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Червона зона карантину: обмеження за регіонами з 22 вересня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нові обмеження в регіонах, які потрапили до червоної зони через Covid-19.

Нові карантинні обмеження запроваджуються з 00.00 22 вересня 2020 року. Вони включають пропозиції регіональної влади.

У населених пунктах, які потрапили до червоної зони, обмежили:

  • посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;
  • відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах;
  • приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо.

Винятки: торгівля продуктами, пальним, засобами гігієни, ліками і т. д. Закладам харчування також можна працювати на доставку.

Окрім цього, у деяких регіонах діятимуть додаткові обмеження. Так, відвідування закладів вищої освіти заборонили у:

  • Чопі Закарпатської області;
  • Славуті та у Волочиському районі Хмельницькій області;
  • Каневі Черкаської області;
  • Герцеївському, Кельменецькому районах Чернівецької області.

У Чопі також заборонили перевезення пасажирів будь-яким транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів не більше п’яти осіб без врахування дітей віком до 14 років.

З 21 вересня оновився розподіл за карантинними зонами та триватиме він до 4 жовтня включно.

Київ не зміг вийти з помаранчевої карантинної зони, тому залишається там ще на 14 днів.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка