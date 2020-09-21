Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нові обмеження в регіонах, які потрапили до червоної зони через Covid-19.
Нові карантинні обмеження запроваджуються з 00.00 22 вересня 2020 року. Вони включають пропозиції регіональної влади.
У населених пунктах, які потрапили до червоної зони, обмежили:
- посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;
- відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах;
- приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо.
Винятки: торгівля продуктами, пальним, засобами гігієни, ліками і т. д. Закладам харчування також можна працювати на доставку.
Окрім цього, у деяких регіонах діятимуть додаткові обмеження. Так, відвідування закладів вищої освіти заборонили у:
- Чопі Закарпатської області;
- Славуті та у Волочиському районі Хмельницькій області;
- Каневі Черкаської області;
- Герцеївському, Кельменецькому районах Чернівецької області.
У Чопі також заборонили перевезення пасажирів будь-яким транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів не більше п’яти осіб без врахування дітей віком до 14 років.
З 21 вересня оновився розподіл за карантинними зонами та триватиме він до 4 жовтня включно.
Київ не зміг вийти з помаранчевої карантинної зони, тому залишається там ще на 14 днів.