У Криму ще 29 поселень відключили від водопостачання

Міста на півночі Криму залишилися без води, оскільки пересохли свердловини, які забезпечують водою 29 поселень півострова.

Так званий глава ГУП Вода Криму Володимир Баженов сказав, що на ранок 21 вересня 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води в зв’язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник.

У 29 сіл Північного Криму воду доставлятимуть цистернами. З кінця серпня таким чином доставляють воду у 39 поселень центральної частини півострова, однак у системі постачання спостерігаються збої.

Читайте: ООН назвала винуватця проблем з водою в окупованому Криму

У багатьох районах Сімферополя через низький тиск жителі не отримують воду навіть належні дві години на добу. У 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п’ятого поверху.

Також “чиновники-окупанти” визнали, що через введення графіка в зношеній системі водопостачання почалися регулярні поломки, які не дозволяють подавати воду вчасно.

Звинувачення Росії

11 вересня головний окупант Криму Сергій Аксьонов заявив, що проти українських чиновників, які віддали наказ перекрити Північно-Кримський канал, потрібно порушити кримінальні справи.

Зі свого боку спікер МЗС Росії Марія Захарова назвала “водну блокаду Криму” нібито порушенням Києвом своїх зобов’язань, закріплених у міжнародних документах.

Джерело: Новая газета, Крим.Реалії