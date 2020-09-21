PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Києві 5 шкіл закрили на карантин, 328 класів на дистанційному навчанні

Столична влада контролює та перевіряє дотримання закладами освіти регламентів роботи та протиепідемічних заходів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Що стосується навчального процесу в столиці. Ми тримаємо ситуацію під контролем. І перевіряємо дотримання закладами освіти визначених регламентів їхньої роботи.

І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або школи відправляють на дистанційне навчання, – сказав Віталій Кличко.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Він повідомив, що нині п’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі – в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському і Солом’янському районах столиці.

– У 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів у столиці – 267. Та 127 педагогів, – повідомив Кличко.

Він зазначив, що в дошкільних закладах міста через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 15 груп. Один садок закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні – приблизно 50 відсотків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.

У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка