Столична влада контролює та перевіряє дотримання закладами освіти регламентів роботи та протиепідемічних заходів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Що стосується навчального процесу в столиці. Ми тримаємо ситуацію під контролем. І перевіряємо дотримання закладами освіти визначених регламентів їхньої роботи. І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або школи відправляють на дистанційне навчання, – сказав Віталій Кличко.

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Він повідомив, що нині п’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі – в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському і Солом’янському районах столиці.

– У 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів у столиці – 267. Та 127 педагогів, – повідомив Кличко.

Він зазначив, що в дошкільних закладах міста через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 15 груп. Один садок закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні – приблизно 50 відсотків.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.

У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.