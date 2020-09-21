На Івано-Франківщині відкрились школи. Усі навчальні заклади розпочали навчання у звичному режимі.

Про це повідомив очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

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– Всі школи розпочали навчання, але небезпека коронавірусу залишається великою. Тому закликаю всіх до маскового режиму та використання антисептиків. Освітян прошу забезпечити всі необхідні протоколи. Якщо всі спільно будемо протидіяти коронавірусній інфекції, якщо забезпечимо колективну відповідальність, усе буде добре, – зазначив Федорів.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я ОДА, в області щоденно госпіталізують близько 160 осіб з підозрою на коронавірус.

Найбільшу кількість хворих останнім часом реєструють в Тисменицькому, Калуському, Коломийському, Надвірнянському районах та в обласному центрі – Івано-Франківську.

Карантинні зони

Станом на 21 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні.

Наразі до помаранчевої зони потрапили міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький райони.

До червоної зони належать місто Чоп, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області, місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області, місто Славута та Волочиський район Хмельницької області, місто Канів Черкаської області, Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області та місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

Джерело: Івано-Франківська ОДА