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Факти / Україна

В Україні лише два регіони готові до послаблення карантину

Станом на 21 вересня лише два регіони країни готові до подальшого послаблення карантинних заходів – Кіровоградська та Херсонська області.

Водночас складною епідситуація залишається у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеські, Рівненській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.

Усі вони не відповідають показнику – захворюваність за 14 днів на 100 тис., який має бути <40. Найвищий показник захворюваності  зафіксували у таких регіонах:

  • Тернопільська область – 390,9 осіб на 100 тис. населення;
  • Чернівецька область – 210,4 особи на 100 тис. населення;
  • Івано-Франківська область – 160,4 особи на 100 тис. населення.

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Епідситуація в Україні

МОЗ встановив три ознаки, за яким оцінює рівень складності епідситуації у регіоні.

Так, регіоном із значним поширенням коронавірусу вважається той, де присутнє перевищення показників хоча б за одним із критеріїв:

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я – понад 50% протягом п’яти днів;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА – >24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • показник захворюваності за 14 днів  – <40 на 100 тис. населення.

Однак загалом, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 21 вересня, у країні зафіксували зменшення добового приросту – 2 675 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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