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Факти / Україна

Закриті школи у Києві та вибори під час пандемії: карантин 21 вересня

Через поширення коронавірусу в Києві на карантин закрили вже п’ять шкіл.

По одній школі закрито в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах міста.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Загалом на карантині перебувають 328 класів у 122 школах. Серед учнів 267 випадків зараження, а серед педагогів – 127. 

Центральна виборча комісія розробила закон, який регламентує проведення виборів під час карантину.

Представник фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що законопроект Верховна Рада розгляне найближчим часом.

Укрзалізниця з 21 вересня відновила продаж квитків на низку потягів зі станцій, де раніше продаж квитків була закрита через епідемічну ситуацію.

Квитки продаватимуть на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
  • №8/7 Чернівці – Київ;
  • №12/11 Одеса – Львів;
  • №15/16 Харків – Рахів;
  • №21/22 Харків – Трускавець;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
  • №49/50 Київ – Трускавець;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №86/85 Львів – Новоолексіївка;
  • №98/97 Ковель – Київ;
  • №108/107 Одеса – Ужгород;
  • №110/109 Львів – Херсон;
  • №118/117 Чернівці – Київ;
  • №136/135 Одеса – Чернівці;
  • №145/146 Київ – Ізмаїл;
  • №217/218 Київ – Рахів;
  • №702/701 Львів – Чернівці;
  • №715/716 Київ – Львів;
  • №743/744 Київ – Львів;
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.

У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.

Фото: Pixabay

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