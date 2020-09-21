Через поширення коронавірусу в Києві на карантин закрили вже п’ять шкіл.

По одній школі закрито в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах міста.

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Загалом на карантині перебувають 328 класів у 122 школах. Серед учнів 267 випадків зараження, а серед педагогів – 127.

Центральна виборча комісія розробила закон, який регламентує проведення виборів під час карантину.

Представник фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що законопроект Верховна Рада розгляне найближчим часом.

Укрзалізниця з 21 вересня відновила продаж квитків на низку потягів зі станцій, де раніше продаж квитків була закрита через епідемічну ситуацію.

Квитки продаватимуть на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;

№8/7 Чернівці – Київ;

№12/11 Одеса – Львів;

№15/16 Харків – Рахів;

№21/22 Харків – Трускавець;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№49/50 Київ – Трускавець;

№81/82 Київ – Ужгород;

№86/85 Львів – Новоолексіївка;

№98/97 Ковель – Київ;

№108/107 Одеса – Ужгород;

№110/109 Львів – Херсон;

№118/117 Чернівці – Київ;

№136/135 Одеса – Чернівці;

№145/146 Київ – Ізмаїл;

№217/218 Київ – Рахів;

№702/701 Львів – Чернівці;

№715/716 Київ – Львів;

№743/744 Київ – Львів;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.

У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.