Через поширення коронавірусу в Києві на карантин закрили вже п’ять шкіл.
По одній школі закрито в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах міста.
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Загалом на карантині перебувають 328 класів у 122 школах. Серед учнів 267 випадків зараження, а серед педагогів – 127.
Центральна виборча комісія розробила закон, який регламентує проведення виборів під час карантину.
Представник фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що законопроект Верховна Рада розгляне найближчим часом.
Укрзалізниця з 21 вересня відновила продаж квитків на низку потягів зі станцій, де раніше продаж квитків була закрита через епідемічну ситуацію.
Квитки продаватимуть на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка;
- №8/7 Чернівці – Київ;
- №12/11 Одеса – Львів;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №21/22 Харків – Трускавець;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №86/85 Львів – Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №108/107 Одеса – Ужгород;
- №110/109 Львів – Херсон;
- №118/117 Чернівці – Київ;
- №136/135 Одеса – Чернівці;
- №145/146 Київ – Ізмаїл;
- №217/218 Київ – Рахів;
- №702/701 Львів – Чернівці;
- №715/716 Київ – Львів;
- №743/744 Київ – Львів;
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ.
Коронавірус в Україні
Станом на 21 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 178 353 осіб.
У країні трішки поліпшилася епідситуація, за добу виявили 2 675 нових випадків.