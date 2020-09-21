Партійна конференція Слуги народу біля університету ім. Шевченко була проведена із дотриманням законодавства.

Про це заявили в партії Слуга народу.

Там відзначили, що звинувачення у порушеннях – безпідставне.

– Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю, – йдеться у повідомленні партії.

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Також там відзначили, що інші політичні партії неоднарозово проводили свої заходи на території вишів – на умовах оренди приміщень і без агітації студентів.

Слуга народу вважає, що внутрішній дворик КНУ має бути публічно доступним, тому виступатиме з ініціативою відкрити внутрішній двір університету для всіх оточуючих.

Партійна конференція Слуги народу відбулася 20 вересня. Однак студенти протестують проти участі вузу в політичних заходах.

Вони прийшли з плакатами Ні зеленому КНУ, Освіта без політики, Червоний – колір сорому, студенти мовчати не будуть.