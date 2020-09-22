Apple відкрила вакансію україномовного аналітика для Siri

Компанія Apple оголосила про нову вакансію – аналітик анотацій для системи Siri українською мовою. Siri – це персональний помічник, який розмовляє, дає відповіді на запитання, виконує деякі завдання.

Основні критерії до претендента – відмінне знання української та англійської мов, чудові навички слухання, здатність розуміти українські діалекти.

Серед інших вимог – типові характеристики на кшталт самоорганізованість, гнучкість, вміня працювати в команді, уважність до деталей тощо.

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За словами Apple, під час роботи кандидат слухатиме та транскрибуватиме аудіоматеріали. Також він стежитиме, як Siri використовує мову, оцінюватиме якість її відповідей.

Крім того, у обов’язки входить проведення операцій з даними клієнтів, аналітика. Офіс знаходиться у місті Корк (Ірландія).

Новинки Apple 2020 та Netflix українською

У середині вересня компанія Apple традиційно представила світу свої новинки. Цьогоріч ними стали iPad 8, iPad Air, годинник Apple Watch 6 та бюджетний варіант Apple Watch SE.

Також виробник заявив про впровадження єдиної підписки на всі сервіси. Будуть доступні три пакети – індивідуальний, сімейний та Premier.

Медіапровайдер Netflix розпочав співпрацю з українськими студіями дубляжу для озвучки фільмів. Наразі на сайті можна переглядати контент з українськими субтитрами.

Джерело: Apple