Чим харчуються українські президенти і хто готував на весіллі Каменських і Потапа

Висока кухня. Що їдять президенти України? Меню для перших вивідувала Анастасія Галкіна. Вона познайомилася з людиною, яка годує українських гарантів. Знайомтеся, кулінар-експериментатор, переможець Мастер-Шеф. Професіонали-2 – Євген Грибеник.

Йому – 38. Він – той самий шеф-кухар, яким захоплюються українські президенти та зірки шоу-бізнесу: Євген Грибеник. Чоловік готує із 15 років. Починав із радянських котлет, кулінарного училища та роботи в Кіото.

У 32 роки поїхав вчитися до Франції, в одну із найвпливовіших кулінарних шкіл в Європі – Ferrandi, засновану в Парижі у 1920 році. Викладачі школи – зірки кулінарії і кондитерського мистецтва, володарі зірок Мішлен. Двотижневе навчання там коштує від €3 тис.

— Це – колиска європейської кулінарної культури. Вони перші систематизували усі рецепти і вивели їх на новий рівень. Велика кухня починається із французької бази. Кухари їдуть навчатися у Францію за техніками, – розповідає Євген.

Зараз Євген і сам став викладачем в Академії шеф-кухарів України. Вчить майбутніх зірок кулінарії ексклюзивним поєднанням продуктів. Як вам помідор зі смаком полуниці? Вмієте таке робити?

А нещодавно, вся країна дізналася про Євгена, як про переможця серйозного кулінарного шоу Мастер-Шеф. Професіонали-2. Зараз Євген працює в престижному столичному ресторані. Його страви смакують навіть президентам. Він годував майже для всіх: від першого гаранта України – Леоніда Кравчука до чинного – Володимира Зеленського. Президенти приїжджають до нього у супроводі охорони, разом із помічниками. Під час таких візитів ресторан не зачиняють. Відвідувачів не виганяють.

— Ресторан, під час президентського візиту, оточує особиста охорона. Але вони не заважають іншим гостям вільно пересуватися та отримувати задоволення від їжі. Немає такого, що ресторан зачиняють. Ми в такому ж світі, як і вони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дядя Женя (@evgenchef1981) 19 Июл 2020 в 12:21 PDT

Президенти рідко замовляють щось із меню, і просять Євгена приготувати просту, домашню їжу. Її дуже полюбляє перший президент України – Леонід Кравчук. Вареники і мисливство – два хобі Леоніда Макаровича про які знає вся країна.

— Нещодавно був Леонід Макарович – перший президент. Вареники з вишнею їв. Були основні страви, закуски. А потім, каже: Я хочу вареників! З’їв вареники, ми сфотографувалися. Я наживо познайомився із легендарною людиною, – ділиться враженнями Грибеник.

Доречі, саме вареники були улюбленою стравою радянського лідера, Генерального секретаря ЦК КПРС – Леоніда Брежнєва. Подейкують, що саме через приготовані вареники, дружина – Вікторія Брежнєва впливала на чоловіка. А як вам такий факт із радянщини? Виходячи в люди, головуючі брали із собою особистих дегустаторів. Традиція випробовувати їжу на предмет отрути пішла ще з часів римської імперії. Там модно було травити конкурентів через вино та їжу. Через тисячі років дещо так і не змінилося. Євген Грибеник, згадує, як 15 років тому годував третього президента України – Віктора Ющенко. Всю їжу, яку споживав колишній гарант, спочатку перевіряли спецслужби.

— 15 років тому, я готував пану Ющенко. Була людина, яка дійсно проводила тестинг. Але не в якості: помре або не помре. Або: отруїли чи не отруїли. Був санітарний лікар, який слідкував за якістю приготування, за санітарним станом місця, де готували. Аби тарілки були пропарені, у рукавичках всі були. Але, останнім часом, таких людей немає. Вони їдять теж саме, що їмо ми.

Проте, це стосується не всіх. Згадайте, президента-втікача Віктора Януковича. У його раціоні були справжні делікатеси, про які в одному з інтерв’ю розповів його особистий кухар Максим Тонконіг. Котлети із кабана, котлети із щуки з червоною ікрою. Куштували колись таке? Більшість продуктів вирощувалися у Межигір’ї. Так у Януковича з’явилася своя молочна кухня, своя теплиця і навіть ферма.

Решту закуповували лише у перевірених постачальників. Спочатку всі продукти проходили лабораторію, а потім вже дегустаторів. Із безпекою в екс-президента було жорстко. З ним завжди їздило дві машини швидкої допомоги. Євген Грибеник теж готував у ресторані для Віктора Януковича, втім згадувати його не воліє.

— Одного президента пропустимо.

Знає Євген, що полюбляють їсти п’ятий президент України Петро Порошенко, та шостий – чинний президент Володимир Зеленський.

— Сьогоднішній гарант полюбляє рибу. Постійно їсть рибу, і всі страви із риби. А колишній, колишній їв м’ясо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дядя Женя (@evgenchef1981) 1 Июн 2020 в 12:57 PDT

Володимир Зеленський в їжі невибагливий. Президент України не раз говорив, що він може їсти що завгодно. Фаст-фуд – рідко, але інколи собі дозволяє. Згадайте, як рік тому, Зеленський провів 14-годинний пресс-марафон, на перекус у гаранта були – бургер та піца.

— Дуже добре, що вони дозволяють собі їсти те, що і громадяни країни, в якій вони є президентами.

Шеф–кухар Євген Грибеник шанований і в зіркових колах. Саме його команда накривала весільний стіл Потапа і Насті Каменських. Одне із найгучніших весіль відгуляли у травні 2019 року. Воно було у європейському стилі. Меню складали у традиційному – італійському. Саме ця кухня близька Насті Каменських, бо більше п’яти років співачка жила в Італії.

— Ми готували великий стіл, як базар. Там були наші сири крафтові, ковбаси. Це все кухарі нарізали, пригощали гостей. Цікавий був захід.

Погодьтесь, замовники у Євгена Грибенка – відомі та вибагливі. Втім, сам шеф-кухар зіркову хворобу не дістав. Він працює так само, як й інші, кожен день експериментує зі смаками, вигадує нові, ексклюзивні страви. А ще має один ритуал, що дозволяє щоденно розвиватися. Зранку він читає, хоча б по десять сторінок корисної для нього літератури.

— В мене немає зіркової хвороби. Я працюю кожен день, із 11-12 години у ресторані. Працюю поруч із іншими кухарями, стою на процесах. Я не страждаю зірковою хворобою.

Ціни в ресторані у Євгена Грибеника від 35 грн за випічку до 6 тис. грн за мармуровий стейк. Шеф-кухар із 20-річним стажем пишається тим, що може готувати для відомих і значних людей нашої країни. Втім, додає, їжа – це не просто засіб втамувати голод.

Історії відомо чимало випадків, коли доля міждержавних рішень, а часом і думка про саму країну складалася не за столом перемовин, а за столом обіднім. І не завжди все йшло як помазаний віз. Інколи – пахло смаженим, а інколи заварювалася така каша, яку доводилося довго розсьорбувати. Тому, кухар впливових осіб держави – посада хоч і не політична, але вагома. Бо не дивно, адже в руках однієї людини життя найвпливовіших осіб України.

Анастасія Галкіна