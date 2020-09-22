Карантин в Україні – головні новини 22 вересня 2020

У той час, коли у світі фіксується рекордне зростання захворюваності на коронавірус за тиждень від початку пандемії, в Україні зростає смертність від Covid-19.

За словами інфекціоністки Ольги Голубовської, вірус мутує і з настанням холодів у країні фіксується зростання кількості важких хворих.

Посилює проблему те, що інфіковані не поспішають звертатися до медиків.

Також люди грубо не дотримуються протиепідемічних правил. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував місцеву владу Запорізької області, де стрімко зростає кількість захворювань на Covid-19 після проведення фестивалю Khortytsia Freedom.

Загалом станом на 22 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 181 237 осіб, а за добу виявили 2 884 нові випадки.

Наближаються вибори

У жовтні українці підуть на виборчі дільниці, а закони про вибори не пристосовані до ситуації з коронавірусом.

Народні депутати зареєстрували законопароект №4117, яким пропонують внести зміни до Виборчого кодексу і законів через особливості проведення виборів під час карантину.

Зокрема, у ньому визначено, що проведення передвиборної агітації та голосування повинне бути з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Хто в Україні найбільше постраждав від коронавірусу

Управління верховного комісара ООН з прав людини відзвітувало, що і без того вразливі групи населення України найбільше постраждали від коронавірусу – це ромські громади, літні люди та люди з інвалідністю.

Пандемія посилила обмеження прав цих людей на здоров’я, роботу, освіту та достатній рівень життя, встановили в організації.

Також непропорційного впливу пандемії зазнали жінки та мешканці окупованого Донбасу. Останні через карантин втратили можливість легкого перетину КПВВ на Донбасі.

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Українці скоротили витрати

За час карантину громадяни України на 10,4% стали менше витрачати грошей на покупки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, йдеться у звіті Державної служби статистики.

В умовах обмежувальних заходів найбільше українці витрачають кошти на продукти, комуналку, алкоголь та тютюн.