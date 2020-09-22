Хто в Україні найбільше постраждав від коронавірусу – звіт ООН

Вразливі групи населення України, зокрема, ромські громади, літні люди та люди з інвалідністю найбільше постраждали від коронавірусу.

Також непропорційного впливу пандемії зазнали жінки, йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) за період з 16 лютого до 30 липня 2020 року.

Пандемія посилила обмеження прав цих людей на здоров’я, роботу, освіту та достатній рівень життя, встановили в організації.

Мешканці Донбасу під ударом

Через карантинні обмеження з 1,3 млн на місяць до кількох сотень зменшилася кількість перетинів через КПВВ на Донбасі.

Це означає, що люди не мали можливості об’єднатися зі своїми сім’ями та отримати доступ до якісного медичного обслуговування, пенсій та робочих місць, констатують в ООН.

В управлінні також занепокоєні, що правоохоронці використовують карантин, щоб “запобігати різним протестам”.

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Українці скоротили витрати

У Державній службі статистики України 22 вересня відзвітували про те, як змінилися витрати українців під час карантину.

За їхніми даними, громадяни України на 10,4% стали менше витрачати грошей на покупки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: BBC Україна