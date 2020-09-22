Політолог Валентин Гайдай розкритикував проведення в українських містах свят та фестивалів, назвавши їх піаром політиків напередодні виборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

— Щодня статистика від МОЗ кричить про те, що карантинні обмеження та рекомендації – основна річ сьогодення. Антирекорди з кількості нових інфікованих встановлюють все частіше. І що при цьому всьому ми бачимо? Масові святкування у містах, концерти та фестивалі, — зазначив Гайдай.

Політолог наголосив, що усі заходи ініційовані або проводяться з дозволу місцевих влад. Водночас на фестивалях люди перебувають без масок та не дотримуються соціальної дистанції.

— Тепер основне питання – чому мери та місцева влада так безвідповідально ставляться до пандемії? МОЗ та уряд вже пішли їм назустріч, адаптувавши карантин так, щоб у червоних зонах могли працювати школи, садочки та громадський транспорт. Але в містах все одно продовжують нехтувати карантинними нормами, — написав експерт.

На думку політолога, подібними заходами міські голови нагадують про себе людям для збільшення голосів на дільницях. Однак проблема полягає в тому, що вони не задумуються над наслідками таких гулянь — збільшенням кількості хворих та госпіталізованих у місцевих лікарнях.

— Тепер назріває наступне питання – чи готові до цього представники місцевих влад? Чи готові вони так само лікувати нових інфікованих, як зараз готуються до виборчих перегонів?, — риторично запитав політолог.

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