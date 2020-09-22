Нам дісталася зруйнована система: Степанов про тестування на Covid-19

За майже шість місяців карантину в Україні потужність медичної системи та, зокрема, кількість ліжок суттєво збільшилася.

Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також він прокоментував ситуацію з ПРЛ-тестуванням на коронавірус.

– Що стосується тестів – нам дісталася повністю зруйнована система лабораторних центрів та епіднагляду. Хочу нагадати: на початку квітня ми робили 200 тестів на добу, зараз ми робимо 30 тис. тестів на добу. Звичайно, всім хочеться, аби була змога щоденно проводити 1 млн тестів – і ми б це робили, якби система не була зруйнована до нас.

Міністр додав, що попри успіхи у проведенні тестування інколи виникають проблеми – особливо щодо термінів отримання результатів.

– Ми реагуємо на проблеми, коли вони виникають: для оперативності ми перевозимо все (аналізи для швидшого отримання результатів – Ред.) до інших міст.

Максим Степанов також нагадав, що нещодавно було скасовано обов’язкове ПРЛ-тестування для інфікованих осіб, які успішно пройшли самоізоляцію та не мають жодних симптомів коронавірусу.

На думку міністра, проблема не у нестачі тестів, а в потужності українських лабораторних центрів.

Протокол лікування Covid-19 від МОЗ

17 вересня МОЗ оновило протокол лікування коронавірусу в Україні.

Серед основних змін – розширення та доповнення у правилах застосування низки медикаментів, а також конкретизація показань для їхнього призначення.

Протокол призначений для обов’язкового використання всіма медпрацівниками, які лікують пацієнтів з Covid-19.